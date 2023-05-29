29 мая, 11:35

Посланник Ватикана по урегулированию на Украине верит в диалог между Москвой и Киевом

Кардинал Маттео Дзуппи ранее уклонился от ответа на вопрос, намерен ли он поехать в Киев и Москву

РИМ, 29 мая. /ТАСС/. Глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи, которому Папа Римский Франциск поручил возглавить мирную миссию по Украине, сообщил в понедельник, что верит в диалог между Москвой и Киевом и молится о нем.

"Способствовать началу диалога, который привел бы к установлению мира между Киевом и Москвой? Я в это верю и молюсь об этом", - приводит его слова агентство ANSA. Ранее кардинал уклонился от ответа на вопрос, намерен ли он поехать в Киев и Москву.

Детали мирной миссии Дзуппи не разглашаются. Как сообщил 27 мая госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, мирная миссия Ватикана по Украине призвана устранить все препятствия для урегулирования конфликта. Точные даты миссии не определены, указывал он. 

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