Зеленский обсудил с премьер-министром Камбоджи обучение экспертов по разминированию

По словам президента Украины, он рассказал Хун Сену о своих предложениях по урегулированию украинского конфликта и предложил поддержать эту инициативу

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в понедельник, что обсудил с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном инициативу о подготовке украинских специалистов по разминированию.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном, - написал он в Telegram-канале. - Отметил подготовку Камбоджей украинских специалистов по разминированию. Надеюсь на продолжение этого сотрудничества".

Зеленский добавил, что он рассказал камбоджийскому премьер-министру о своих предложениях по урегулированию украинского конфликта, который Киев называет "формулой мира", и предложил поддержать эту инициативу.

В январе Хун Сен заявил, что завершившееся на тот момент обучение украинских саперов в Камбоджийском центре разминирования - "чисто гуманитарная акция", из-за которой Камбоджу не стоит причислять к странам, оказывающим военную поддержку Украине. Он сказал, что страна готова организовать подобное обучение для представителей любых стран, в том числе и России. В середине января КЦР приступил к обучению 15 украинских саперов. До этого в декабре правительство Камбоджи направило трех экспертов КЦР на Украину для помощи в организации обучения.