Минобороны Японии считает, что КНДР планирует запуск разведспутника

Как сообщил телеканал NHK со ссылкой на представителя оборонного ведомства, наличие собственного разведспутника было заложено в программу по развитию национальной обороны Пхеньяна, принятую два года назад

ТОКИО, 29 мая. /ТАСС/. Оборонное ведомство Японии считает, что КНДР действительно планирует запуск разведывательного спутника в ближайшее время. Об этом в понедельник сообщил телеканал NHK.

"До настоящего момента Северная Корея под прикрытием запусков спутников тестировала свои ракетные технологии, однако в последнее время она и так регулярно осуществляет ракетные пуски. Если ее ракетные технологии вышли на соответствующий уровень, есть вероятность, что в этот раз она действительно планирует запуск разведывательного спутника", - приводит японское общественное телевидение слова представителя оборонного ведомства. Еще один чиновник Минобороны напомнил, что наличие собственного разведспутника было заложено в программу по развитию национальной обороны КНДР, принятую два года назад.

В понедельник береговая охрана Японии проинформировала, что КНДР намерена запустить первый в истории страны разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня. Соответствующее уведомление было получено со стороны Пхеньяна. В связи с этим в японском Минобороны заявили, что примут меры по уничтожению баллистической ракеты КНДР со спутником, а также обломков от нее в случае угрозы падения на территорию Японии. При этом японский кабмин призвал Пхеньян отказаться от проведения запуска.

19 апреля агентство ЦТАК сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился начать подготовку к запуску первого разведывательного спутника, который должен повысить возможности Пхеньяна по сбору данных. Неделей ранее КНДР, как она утверждала, впервые произвела запуск новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Hwaseong-18.

Использование твердого топлива по сравнению с жидкостными двигателями, которыми оснащены имеющиеся у Пхеньяна межконтинентальные ракеты, позволяет значительно сократить время подготовки к запуску и хранить ракеты в готовом к применению состоянии, что позволяет использовать их в качестве средства нанесения ответного удара на большую дальность. Пхеньян также намерен использовать твердотопливные двигатели в своей космической программе.

Япония в связи с запуском северокорейского спутника разместила на отдаленных островах Ёнагуни, Исигаки и Мияко комплексы Patriot PAC-3.