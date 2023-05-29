Reuters: встреча глав МИД Швеции и Турции 1 июня не состоится

Стороны нацелены провести переговоры в ближайшее время, сообщает агентство

СТОКГОЛЬМ, 29 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не будет участвовать в совещании глав МИД стран НАТО в Осло 1 июня, поэтому его встреча со шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом там не состоится, тем не менее стороны нацелены провести переговоры в ближайшее время. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя шведского министра.

"Нам сообщили, что министр иностранных дел Турции не приедет, поэтому встречи не будет", - сказал он, добавив, что встреча произойдет скоро.

В понедельник Билльстрём заявил телеканалу STV о том, что 1 июня встретится в Осло с главой МИД Турции и обсудит вопрос вступления его страны в НАТО.

В марте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может ратифицировать заявку на членство Швеции в НАТО, поскольку Стокгольм отказывается экстрадировать 120 лиц, подозреваемых турецкими властями в террористической деятельности.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. 28 июня в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля.