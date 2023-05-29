Лаврова и Матвиенко пригласили в Абхазию на празднование 30-летия победы и независимости

Торжественные мероприятия в республике пройдут 30 сентября

СУХУМ, 29 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел и парламент Абхазии пригласили министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко на торжества по случаю 30-летия победы и независимости, которые отмечаются 30 сентября. Об этом говорится в комментарии главы МИД Абхазии Инала Ардзинбы.

Дню Победы и независимости предшествует еще одна юбилейная дата - 15-летие признания Россией независимости Абхазии. Обе даты в Абхазии будут широко отмечаться.

"В этом году важные для народа Республики Абхазия и абхазо-российских отношений юбилейные даты. Мы пригласили государственных деятелей РФ, в частности министра иностранных дел Сергея Лаврова, посетить нашу республику. Руководство нашего парламента направило приглашение председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. Понимаем сложности международной обстановки, тем не менее надеемся, что визиты состоятся", - говорится в комментарии.

Ардзинба отметил, что планируется закладка камня под будущий монумент абхазо-российской дружбы в городе Сухуме, встречи российских государственных деятелей с молодежью в Абхазском Госуниверситете.

По информации главы МИД, с российской стороной согласован план консультаций между министерствами иностранных дел Абхазии и РФ, в текущем году планируется его подписание на уровне министров. "Новый план предполагает активизацию нашего сотрудничества в сфере информации, организацию совместных научно-практических и гуманитарных мероприятий, ряд других направлений", - отметил Ардзинба.