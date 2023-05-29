29 мая, 13:09,
обновлено 29 мая, 13:44

Рада утвердила решение о введении Украиной санкций против Ирана сроком на 50 лет

ABACA via Reuters Connect
Заседание Верховной рады Украины
© ABACA via Reuters Connect

В частности, санкции предусматривают полный запрет торговых операций с Ираном

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Верховная рада в понедельник утвердила решение о введении Киевом санкций против Ирана сроком на 50 лет. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

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В Telegram-канале он указал, что за соответствующее постановление проголосовали 328 депутатов.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому Киев введет санкции против Ирана сроком на 50 лет. Так как ограничительные меры затрагивают аспекты, регулируемые в том числе законами Украины, принятое решение должен утвердить парламент.

Санкции предусматривают полный запрет торговых операций с Ираном, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок гражданами Ирана через территорию Украины, отказ Киева от исполнения экономических и финансовых обязательств по отношению к иранским гражданам, также вводится запрет на передачу им технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, на Украине не будут обслуживаться электронные платежи граждан Ирана.

Киев в октябре 2022 года обвинил Тегеран в поставках оружия России. В ночь на 28 мая произошла, как утверждают власти, самая массированная атака на Киев с помощью иранских дронов. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Тегерану следует помнить "закон бумеранга". "Пусть вас не смущает иллюзия географической удаленности или ложное понимание приоритетов Украины сегодня", - написал он в Twitter, добавив, что каждый выпущенный беспилотник "обязательно найдет путь к своему производителю". 

Теги:
УкраинаИран
© Информационное агентство ТАСС
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