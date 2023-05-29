29 мая, 13:13
Военная операция на Украине

Представитель Воздушных сил Украины подтвердил поражение аэродрома в Хмельницкой области

Юрий Игнат выразил надежду на восстановление этого объекта

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Инфраструктура военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области получила повреждения в ночь на понедельник. Об этом заявил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее в понедельник в Хмельницкой областной военной администрации сообщали, что на территории области поражен военный объект, на его территории повреждены пять летательных аппаратов. Кроме того, произошел пожар на складах горюче-смазочных материалов и в местах хранения военного имущества.

"Есть там некоторые повреждения. Мы не можем объявлять всех деталей. Пожар локализовали. Думаю, что там все восстановят и все будет работать", - сказал Игнат в эфире информационного марафона, который идет по украинским телеканалам. "Мы не можем сейчас говорить напрямую, какие были там последствия этих ударов", - добавил он.

В сентябре 2021 года украинское Министерство обороны сообщило, что аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области, модернизированный при содействии США, первым в стране прошел сертификацию по стандартам НАТО.

В ночь на понедельник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Поступала информация о взрывах в столице страны, в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской и Хмельницкой областях. В Одессе власти сообщали о повреждении портовой инфраструктуры и пожаре, в Киеве в Святошинском районе также произошел пожар. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация