Представитель Воздушных сил Украины подтвердил поражение аэродрома в Хмельницкой области

Юрий Игнат выразил надежду на восстановление этого объекта

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Инфраструктура военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области получила повреждения в ночь на понедельник. Об этом заявил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Ранее в понедельник в Хмельницкой областной военной администрации сообщали, что на территории области поражен военный объект, на его территории повреждены пять летательных аппаратов. Кроме того, произошел пожар на складах горюче-смазочных материалов и в местах хранения военного имущества.

"Есть там некоторые повреждения. Мы не можем объявлять всех деталей. Пожар локализовали. Думаю, что там все восстановят и все будет работать", - сказал Игнат в эфире информационного марафона, который идет по украинским телеканалам. "Мы не можем сейчас говорить напрямую, какие были там последствия этих ударов", - добавил он.

В сентябре 2021 года украинское Министерство обороны сообщило, что аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области, модернизированный при содействии США, первым в стране прошел сертификацию по стандартам НАТО.

В ночь на понедельник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Поступала информация о взрывах в столице страны, в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской и Хмельницкой областях. В Одессе власти сообщали о повреждении портовой инфраструктуры и пожаре, в Киеве в Святошинском районе также произошел пожар.