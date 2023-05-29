СМИ сообщили о запрете экс-премьеру Пакистана выезда за границу

Правительство страны внесло Имрана Хана в соответствующий список, рассказал телеканал JioTV

ИСЛАМАБАД, 29 мая. /ТАСС/. Правительство Пакистана внесло бывшего премьер-министра Имрана Хана в контрольный список лиц, которым запрещается выезд из страны. Об этом сообщил в понедельник телеканал JioTV со ссылкой на источники.

По его информации, Хана внесли в этот список согласно рекомендации Национального бюро отчетности. Как сообщает телеканал, оно опасается, что бывший глава пакистанского кабмина может бежать за границу, чтобы уйти от ответственности по обвинению в коррупции при заключении сделок с недвижимостью.

В список была внесена и жена Хана - Бушра Биби, также находящаяся под следствием по делу о коррупции. В связи с этим Хан заявил, что "не планирует выезжать за границу, где у него нет ни собственности, ни бизнеса, ни банковских активов".

В настоящее время по приказу Федерального следственного управления выезд за границу запрещен 600 руководителям и функционерам возглавляемой экс-премьером оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС), подозреваемым в организации массовых беспорядков в Пакистане в начале этого месяца.

Они вспыхнули 9 мая, когда Хан был взят под стражу по обвинениям в коррупции и отмывании денег через принадлежащий политику фонд "Аль-Кадир траст". Протесты сторонников ДЗС в крупных городах страны, в том числе в Исламабаде, вылились в погромы и нападения на военные и государственные объекты.

12 мая Высокий суд Исламабада отпустил Хана на свободу под залог на две недели.