Верховная рада утвердила перенос Дня победы на 8 мая

За принятие документа проголосовали 317 депутатов при 226 минимально необходимых

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Верховная рада в понедельник на заседании проголосовала за перенос Дня победы на 8 мая. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"8 мая - День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Официально, - написал он. - В европейских государствах победа над нацизмом ежегодно отмечается 8 мая в день капитуляции нацистской Германии чествованием памяти павших во Второй мировой войне. Поэтому Украина присоединяется к демократическому миру".

По информации Гончаренко, за принятие документа проголосовали 317 депутатов при 226 минимально необходимых.

Президент Украины Владимир Зеленский внес этот законопроект в Раду 8 мая, документ был помечен как неотложный. В тот же день глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что парламент примет законопроект в ускоренном режиме. Согласно тексту документа, будут внесены изменения в статью Трудового кодекса Украины о праздничных и нерабочих днях. Праздничным днем вместо 9 мая станет 8 мая - День памяти и победы над нацизмом.

8 мая Зеленский также подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы.

Ранее День победы над нацизмом во Второй мировой войне отмечался на Украине 9 мая и был государственным праздником. Он заменил День Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. 8 мая отмечался День памяти и примирения. Эти изменения Верховная рада утвердила в 2015 году в рамках реализации политики так называемой декоммунизации.