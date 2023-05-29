В Белоруссии отрабатывают тыловое обеспечение и ликвидацию последствий ракетных ударов

В маневрах участвуют призванные из запаса военнообязанные

МИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Белорусские военные проводят специальное учение, в ходе которого отрабатывают снабжение воинских частей боеприпасами и ликвидацию последствий нанесения условным противником ракетных ударов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны республики.

"С 29 мая по 2 июня под руководством заместителя министра обороны по вооружению - начальника вооружения Вооруженных сил Беларуси генерал-майора Андрея Федина с органами военного управления и воинскими частями технического обеспечения проводится специальное учение <...>. В ходе проведения учения будут отработаны на практике вопросы обеспечения соединений и воинских частей ракетами и боеприпасами, повышения живучести сил и средств технического обеспечения, ликвидации последствий нанесения условным противником ракетных и авиационных ударов", - говорится в сообщении.

В учении примут участие призванные из запаса военнообязанные.