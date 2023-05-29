Суд в Кишиневе оставил под домашним арестом вице-председателя партии "Шор"

Марина Таубер заявила, что ее преследуют по указанию президента Молдавии Майи Санду

КИШИНЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство защиты об изменении меры пресечения для находящейся под домашним арестом вице-председателя партии "Шор", депутата парламента Марины Таубер. Об этом она заявила в понедельник на брифинге у здания палаты, отметив, что ее преследуют по указанию президента страны Майи Санду.

"Сегодня в Апелляционной палате рассматривался запрос адвокатов о снятии с меня меры пресечения, судьи отклонили запрос. Это еще раз подтверждает, что это политическое преследование. Майе Санду невыгодно, чтобы накануне саммита Европейского политического сообщества оппозиция выступила с критикой в адрес правящей партии и руководства страны", - сказала она.

Парламент Молдавии на прошло неделе лишил Таубер депутатской неприкосновенности. По данным исполняющего обязанности генерального прокурора республики Иона Мунтяна, против нее заведены два уголовных дела. Политика обвиняют в фальсификации финансовых отчетов партии, а также в получении средств из незаконных источников на выборах мэра города Бельцы, в которых Таубер принимала участие в 2021 году. Она победила в первом туре, набрав 47% голосов, однако за несколько часов до второго тура, в котором она имела убедительные шансы на победу, ее отстранили от участия. Это решение вызвало возмущение у политиков и экспертов, сама Таубер заявила, что ЦИК принимал решение под давлением Санду и правящей Партии действия и солидарности.

Саммит Европейского политического сообщества состоится 1-2 июня, его участники - представители около 40 европейских стран - соберутся на расположенной недалеко от Кишинева винодельне.