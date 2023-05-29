29 мая, 13:35

В Греции распустили парламент в связи с парламентскими выборами 25 июня

Новый состав парламента будет созван 3 июля

АФИНЫ, 29 мая. /ТАСС/. Парламент Греции распущен указом президента Греции Катерины Сакелларопулу в связи с парламентскими выборами 25 июня. Документ опубликован в понедельник в правительственном вестнике.

По традиции, указ президента о роспуске парламента и назначении выборов на 25 июня был также вывешен в 16:00 руководителем охраны высшего законодательного органа на специальной доске объявлений у двери центрального входа в парламент.

В указе также отмечается, что "новый состав парламента, который изберут по итогам выборов в воскресенье 25 июня, будет созван в понедельник, 3 июля, в 11:00, когда состоится приведение к присяге новых депутатов". 

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