Глава Минсельхоза ФРГ выступил за смену курса в отношениях с Турцией, как произошло с РФ

Джем Оздемир раскритиковал турок, проживающих в Германии и поддержавших президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

БЕРЛИН, 29 мая. /ТАСС/. Имеющий турецкое происхождение министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир считает, что ФРГ должна коренным образом изменить политический курс в отношении Турции после переизбрания Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента республики. Такое мнение он выразил в понедельник журналистам.

"Поворотный момент, который, слава богу, наконец-то наступил в отношениях с [президентом РФ Владимиром] Путиным, теперь нужен и в отношениях с турецким ультранационализмом, и в отношениях с фундаментализмом", - утверждал Оздемир. Переизбрание Эрдогана, по его словам, имеет конкретные последствия для общества в Германии, в том числе потому, что многие имамы, работающие в ФРГ, присланы турецкими религиозными властями. "Нужно говорить о том, какие будут последствия, если следующее поколение имамов из Турции будет еще более националистическим, еще более религиозно фундаменталистским. Будут те, кто окажет влияние на детей в Германии", - полагает глава Минсельхоза ФРГ.

Сразу после победы Эрдогана во втором туре президентских выборов Оздемир в Twitter резко раскритиковал турок, проживающих в Германии и поддержавших Эрдогана. "Турция сделала свой выбор. Меня интересует, что происходит в Германии, где празднуют сторонники Эрдогана, которые не будут отвечать за последствия своего выбора. За них ответят люди в Турции: нищетой и несвободой. Они обоснованно разозлены. Об этом надо говорить", - написал Оздемир.

28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов. Высший избирательный совет страны признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана. По итогам обработки 99,43% бюллетеней он получил 52,14% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 47,86%.