Рада денонсировала соглашение с Белоруссией в сфере пенсионного обеспечения

Соответствующий законопроект украинский кабмин одобрил в начале апреля

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Верховная рада Украины в понедельник проголосовала за денонсацию соглашения между Украиной и Белоруссией о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Ярослав Железняк.

За денонсацию проголосовал 301 народный избранник при 226 минимум необходимых.

В начале апреля кабмин Украины одобрил законопроект о денонсации подписанного 14 декабря 1995 года в Киеве соглашения с правительством Белоруссии о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения.

С весны 2022 года украинские власти начали денонсировать многочисленные соглашения с Белоруссией о сотрудничестве. Кроме того, Киев в одностороннем порядке разорвал побратимские отношения с Минском, другие украинские города также прекратили побратимство с белорусскими.