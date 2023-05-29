29 мая, 13:59
Военная операция на Украине

Верховная рада приняла законопроекты о поддержке производства БПЛА на Украине

Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что речь идет об освобождении на время военного положения от НДС и пошлин комплектующих для беспилотников

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Верховная рада в понедельник на очередном заседании приняла два законопроекта о поддержке производства беспилотников на Украине. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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"Приняты два законопроекта, касающиеся производства дронов на Украине", - написал он.

По словам Гончаренко, речь идет об освобождении на время военного положения от НДС и пошлин комплектующих для беспилотников, ввозимых предприятиями для собственной производственной деятельности по производству и ремонту БПЛА.

В феврале правительство Украины разрешило ввозить в страну беспилотники и запчасти к ним без получения разрешения от Государственной службы экспортного контроля. 28 января Минобороны Украины сообщило об увеличении закупок беспилотников для вооруженных сил страны в 2023 году, на это выделят около $544 млн. 

Теги:
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