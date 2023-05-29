На Украине заочно обвинили в госизмене руководителя администрации главы ДНР Никонорова

В СБУ сообщили, что подозреваемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Госбюро расследований Украины заочно предъявило обвинение в госизмене руководителю администрации главы ДНР Алексею Никонорову. Об этом в понедельник сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

По данным спецслужбы, Никоноров ранее занимал должность старшего оперуполномоченного Государственной налоговой инспекции в Голосеевском районе Киева. СБУ утверждает, что Никоноров в 2014 году "покинул место несения службы и через Москву" выехал в Донецк, где до 2018 года работал на различных должностях в аппарате Народного совета (парламента) ДНР, в 2018 году возглавил администрацию главы ДНР.

После начала специальной военной операции РФ Никоноров, как заявляет спецслужба, якобы "осуществлял пропагандистскую и дезинформационную деятельность, делал публичные призывы к поддержке решений и действий" российских сил. "Подозреваемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", - говорится в сообщении спецслужбы.