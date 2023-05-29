Рада приняла законопроект для национализации бывшего Альфа-банка Украина

Он предусматривает внесение изменений в законодательство, обязывающие НБУ признать банк неплатежеспособным, если против его собственников введены украинские и международные санкции

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Верховная рада в понедельник одобрила законопроект, позволяющий национализировать Sense Bank, который до 1 декабря 2022 года назывался Альфа-банк Украина. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

"Наконец Рада одобрила во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения", - написал он в Telegram-канале. "Законопроект позволяет Национальному банку Украины (НБУ) национализировать банки подсанкционных собственников", - пояснил Железняк.

Документ предусматривает внесение изменений в законодательство, обязывающие НБУ признать банк неплатежеспособным, если против его собственников введены украинские и международные санкции. Позже регулятор должен признать Sense Bank неплатежеспособным и предложить правительству национализировать его. Если правительство согласится, процедура пройдет по упрощенной схеме, без докапитализации со стороны государства. Это означает, что акции банка продадут правительству за 1 гривну. Кабмин Украины также не будет проводить обмен на дополнительные акции обязательств банка перед связанными с ним лицами, в том числе депозитов их владельцев. Эти средства отнесут к доходам и капиталу банка.

В октябре 2022 года Рада приняла закон, который упрощал процедуру национализации системно важных банков в период военного положения. В этом законе основанием для национализации называли проблемы кредитного учреждения с ликвидностью. Как сообщало ранее издание "Экономическая правда", документ принимали с целью национализировать Альфа-банк Украина. Однако в конце 2022 года ситуация с ликвидностью в Sense Bank улучшилась, поэтому украинские власти не смогли применить эти нормы. В связи с этим для национализации последнего крупного банка Украины, который имеет российских акционеров, возникла необходимость разработки нового документа.

В начале декабря 2022 года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что власти начали национализацию Sense Bank, который в январе среди украинских банков занимал четвертое место по размеру прибыли.