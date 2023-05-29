В Киеве и области снова объявляли воздушную тревогу

Сирены также звучали в Черниговской области

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Киеве и области в третий раз за день, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В 16:53 мск тревогу объявили в Киевской области, еще через две минуты - в столице. Она длилась чуть менее часа.

Воздушная тревога также объявлена в Черниговской области и отменена примерно через час. В течение этого времени информация о взрывах или происшествиях не поступала.

С полуночи и до раннего утра в Киеве и области звучали сирены. Затем воздушная тревога объявлялась днем, она продлилась больше часа. В течение этого времени сообщалось о серии взрывов в столице. Очевидцы также рассказали ТАСС, что в районе аэропорта Жуляны был виден дым.

В новость были внесены изменения (18:03 мск) — добавлена информация об отмене воздушной тревоги.