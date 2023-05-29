В Иране сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Командующий ВКС генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что ракету представят в ближайшее время

ТАСС, 29 мая. Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) провели успешные испытания новой гиперзвуковой ракеты. С таким заявлением выступил в понедельник командующий ВКС генерал Амир Али Хаджизаде.

"Новая гиперзвуковая ракета успешно прошла испытания и в скором времени будет представлена, - цитирует его агентство Tasnim. - Эта ракета будет способна обходить системы ПРО противника и представляет собой значительный прорыв в области иранского ракетостроения".

Хаджизаде отметил, что новая ракета будет обладать способностью развивать скорость не менее 12-13 махов (14 700 км/ч - 15 925 км/ч), а также сможет совершать маневры как внутри атмосферы, так и за ее пределами.

25 мая Министерство обороны Ирана представило новую баллистическую ракету "Хайбар" с дальностью полета 2 тыс. км. По информации агентства IRNA, ракета является новейшей в серии "Хорремшехр" и способна нести боеголовку весом до 1,5 т. Как утверждается, система наведения ракеты отключается при входе в атмосферу, что делает ее невосприимчивой к работе систем радиоэлектронной борьбы. Скорость ракеты достигла 16 махов за пределами атмосферы (около 19 600 км/ч) и 8 махов (около 9 800 км/ч) внутри атмосферы.