Переизбрание Эрдогана на пост президента Турции и денонсация ДОВСЕ. Главные события 29 мая

Переизбрание Эрдогана на пост президента Турции

Второй тур президентских выборов в Турции принес победу действующему главе республики Реджепу Тайипу Эрдогану. Согласно предварительным данным Центризбиркома, Эрдоган набирает 52,14% голосов по итогам обработки 99,43% бюллетеней. Его соперник - лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - получает 47,86% голосов. Оппозиционные СМИ - агентство Anka и канал Halk TV - также отдают лидерство Эрдогану, который, по их данным, набирает 51,8% голосов по итогам обработки 97% бюллетеней.

Денонсация Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). РФ в 2015 году приостановила участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ, завершив таким образом процесс приостановки своего членства в договоре, но чисто юридически продолжала оставаться в нем.

Соглашение по госдолгу США

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти достигли окончательной договоренности по повышению потолка госдолга и рекомендуют Палате представителей и Сенату одобрить двухпартийное соглашение. Байден подчеркнул, что в ходе переговоров он шел на компромиссы в том, что касается бюджета, но не вопроса повышения лимита госдолга.

Введение Польшей санкций против 365 граждан Белоруссии

Польша ввела санкции против 365 граждан Белоруссии и заморозила активы 20 фирм и 16 человек, связанных с российским финансовым сектором. В МВД республики пояснили, что решение было принято из-за сохранения в силе приговора, вынесенного против гражданина Белоруссии польского происхождения журналиста международного канала общественного телевидения Польши Polonia Андрея Почобута, и отношения белорусских властей к своим политическим оппонентам.

Объявление в розыск Линдси Грэма

МВД России объявило в розыск сенатора США Линдси Грэма. Ранее на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским сенатор заявил, что смерти русских в ходе конфликта на Украине - это "лучшая из инвестиций" Вашингтона. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний Грэма.