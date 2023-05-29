Международные наблюдатели заявили о насилии в отношении оппозиции на выборах в Турции

Наблюдатели также сообщили о случаях нарушения дня тишины

ВЕНА, 29 мая. /ТАСС/. Голосование во время второго тура президентских выборов в Турции в целом прошло спокойно, однако были зарегистрированы единичные случаи насилия в отношении представителей оппозиции. Об этом говорится в заявлении международных наблюдателей, распространенном в понедельник Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

За вторым туром наблюдали 232 представителя 31 страны, в том числе 181 эксперт Бюро по демократическим институтам и правам человека, 31 - ПА ОБСЕ и 20 - ПАСЕ.

"День выборов второго тура прошел в целом спокойно и был хорошо организован, были отдельные инциденты, связанные с физическим насилием, в основном против связанных с оппозицией лиц", - говорится в отчете наблюдателей.

Наблюдатели также заявили о нескольких случаях нарушения дня тишины.

28 мая в Турции прошли президентские выборы. Высший избирательный совет страны признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана во втором туре. По итогам обработки 99,43% бюллетеней он получил 52,14% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 47,86%.