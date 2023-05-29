Президент Венгрии назвала необоснованной реакцию МИД Румынии на свои высказывания

Речь идет о комментарии Каталины Новак в ходе поездки в Трансильванию по случаю католического Дня Святой Троицы

БУДАПЕШТ, 29 мая. /ТАСС/. Президент Венгрии Каталин Новак считает чрезмерной и необоснованной реакцию МИД Румынии на ее высказывания в ходе поездки в Трансильванию по случаю католического Дня Святой Троицы (Пятидесятницы). Об этом заявила в понедельник пресс-служба дворца Шандора - официальной резиденции главы государства.

"Протесты Министерства иностранных дел Румынии чрезмерные и неоправданные, но в них нет ничего необычного", - привело заявление пресс-службы интернет-издание Mandiner.

Ранее в понедельник МИД Румынии выразил "твердое неодобрение" в связи с высказываниями Новак, которая в субботу приняла участие в паломничестве в Шумулеу-Чук (венгерское название - Чикшомьо), где проживает венгерское меньшинство в исторической области Трансильвании. Мероприятие завершилось исполнением гимна Венгрии и гимна секуев - этнически близкого к венграм национального меньшинства. Паломничество в Шумулеу-Чук проводится уже более 450 лет, в нем ежегодно принимают участие сотни тысяч католиков, главным образом из Венгрии.

Затем Новак написала в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) слова из гимна секуев: "Не дай Трансильвании погибнуть, Господи наш!"

Согласно Трианонскому договору, заключенному 4 июня 1920 года между государствами - победителями в Первой мировой войне и потерпевшей поражение Венгрией (как одной из правопреемниц Австро-Венгрии), Трансильвания была передана Румынии. В настоящее время в Румынии, главным образом в Трансильвании, проживает около 1,2 млн этнических венгров (6,1% населения страны). Трансильванский вопрос остается болезненным в румыно-венгерских отношениях.