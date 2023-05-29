Президент Словакии призвала к борьбе с дезинформацией в интернете

Зузана Чапутова отметила, что дезинформация подрывает демократию

БРАТИСЛАВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова призвала в понедельник к усилению борьбы с дезинформацией в киберпространстве, так как она подрывает демократию. Об этом политик заявила на открытии в Братиславе международной конференции по безопасности Globsec Bratislava Forum 2023 (Globsec 2023).

"Организаторы ведущихся кампаний по дезинформации общественности злоупотребляют достижениями демократии. Прикрываясь свободой слова, они подрывают демократию", - приводит слова Чапутовой информационное агентство TASR.

По словам президента, дезинформация, расходящаяся в киберпространстве, угрожает стабильности политической системы Словакии. Чапутова не исключает, что европейским странам придется ужесточить контроль за содержанием в интернете.

Главными темами обсуждения на форуме, который продлится до 31 мая включительно, стали конфликт на Украине и его влияние на ситуацию в Европе, а также перспективы развития глобального диалога.

В конференции задействовано 1 300 участников из 63 стран. Перед ними в течение трех дней выступят более 160 ораторов. Среди них, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Сербии Александар Вучич, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и спикер Европарламента Роберта Метсола. Французский лидер прибудет в Братиславу в среду, в этот день помимо выступления у него запланированы встречи с некоторыми из гостей форума.