Посол ЕС выразил Грузии сожаление из-за возобновления авиасообщения с Россией

Павел Герчинский отметил, что это решение принято Москвой в одностороннем порядке, "но оно требовало согласия от правительства Грузии"

ТБИЛИСИ, 29 мая. /ТАСС/. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, а также диппредставители стран ЕС на встрече с министром экономики республики Леваном Давиташвили от лица сообщества выразили сожаление в связи с возобновлением прямых авиарейсов между Тбилиси и Москвой.

"Мне было поручено передать послание, согласованное 27 странами ЕС, о том, что мы сожалеем о решении правительства Грузии принять восстановление прямого авиасообщения между Грузией и Россией", - заявил в понедельник Герчинский журналистам.

Как подчеркнул дипломат, решение грузинских властей идет вразрез с единодушным решением всех стран ЕС отказаться от прямых авиарейсов с Россией и не позволять российским самолетам заходить в воздушное пространство Евросоюза. Герчинский отметил, что решение возобновить рейсы принято Москвой в одностороннем порядке, "но оно требовало согласия от правительства Грузии". Давиташвили на встрече, по словам дипломата, заверил, что Грузия не будет принимать подпавшие под санкции самолеты, однако эта позиция лишена главной составляющей, так как ЕС решил запретить все полеты в Россию и из нее.

Герчинский добавил, что он осведомлен о возможном обсуждении в ЕС санкций, касающихся правительства Грузии. По его словам, трудно судить о том, как повлияет возобновление рейсов с РФ на европейскую перспективу Грузии, назвав "не позитивным" текущее развитие ситуации.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Самолет российской авиакомпании "Азимут" 19 мая приземлился в Тбилисском международном аэропорту, это был первый рейс из Москвы за четыре года. С 20 мая прямые авиарейсы начал осуществлять грузинский национальный перевозчик Georgian Airways. С июня в Грузию начнет летать российская авиакомпания Red Wings.

Возобновление авиасообщения вызвало критику со стороны президента Грузии Саломе Зурабишвили, а также оппозиции и части общества. При этом позиция правительства страны заключается в том, что авиарейсы являются частью экономического сотрудничества между Грузией и Россией, они существенно облегчат перелеты проживающей в России многочисленной грузинской диаспоры.