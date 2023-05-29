Президент Болгарии призвал не реализовывать второй мандат на формирование кабмина

Румен Радев выступил с такой рекомендацией "во имя сохранения остатков политической системы и имиджа страны"

СОФИЯ, 29 мая. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев вручил в понедельник академику Николаю Денкову, претендующему на пост премьера Болгарии от блока коалиций "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" (ПП - ДБ), второй мандат на формирование правительства, рекомендовав при этом отказаться от его реализации.

"Выражаю вам свое личное уважение и понимаю непростую ситуацию, в которой вы находитесь. Но как президент и верховный главнокомандующий я непосредственно озабочен вопросами безопасности Болгарии и призван защищать болгарское государство. Именно поэтому нецелесообразно с моей стороны вручать вам мандат после того, как были представлены записи, которые торпедируют болгарский суверенитет, объявляют запланированную чистку в администрации. Но я призван и защищать Конституцию Болгарии, поэтому, опираясь на ее принципы, должен вручить вам мандат. Его реализация - ваше право, но во имя сохранения остатков политической системы и имиджа страны, призываю переосмыслить необходимость его реализации", - заявил Радев, после чего вручил Денкову папку с мандатом.

"Болгарии нужно стабильное правительство, которое должно решить проблемы граждан. Болгарии также нужен и стабильный парламент, который примет бюджет и необходимые законы. Поэтому в следующие дни мы будем вести переговоры с другими политическими силами, чтобы составить правительство. Надеюсь, что наши усилия будут ими поддержаны. Трудности нас не пугают", - заявил Денков.

В соответствии с действующим законодательством у кандидата на пост премьера будет семь дней, чтобы представить структуру и персональный состав нового правительства страны. Ранее предполагалось, что правительство ПП - ДБ поддержит коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил, однако в настоящее время переговоры между этими политическими объединениями заморожены.