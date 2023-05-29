МИД РФ: США втягивают Папуа - Новую Гвинею в геополитические игры против России и КНР

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, соглашение США о сотрудничестве в обороне с Папуа - Новой Гвинеей является шагом к милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. США, заключая соглашение о сотрудничестве в обороне с Папуа - Новой Гвинеей, втягивают ее в геополитические игры против России и Китая, документ является шагом к милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства в понедельник.

Захарова обратила внимание на соглашение между двумя странами, которое позволит военным США беспрепятственно перемещаться по суше и в территориальных водах Папуа - Новой Гвинеи, включая неограниченный доступ к транспортной инфраструктуре государства.

"Появление такого акта, составленного под диктовку Вашингтона, сложно интерпретировать иначе как очередной шаг в направлении милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона, нагнетания военной напряженности, а также втягивания Порт-Морсби в геополитические игры Вашингтона против России и Китая", - отметила она.