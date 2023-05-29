СМИ сообщили о задержании трех сторонников ИГ на севере Марокко

По данным агентства Maghreb Arabe Press, они готовились осуществить теракты, направленные против жизненно важных объектов и объектов в сфере безопасности

РАБАТ, 29 мая. /ТАСС/. Органы безопасности Марокко задержали в понедельник трех человек в возрасте от 31 года до 40 лет, являющихся сторонниками террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Операция по задержанию злоумышленников была проведена в Танжере - крупнейшем городе севера королевства - в рамках усилий по ликвидации террористических угроз, сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press.

По данным следствия, задержанные готовились осуществить теракты, направленные на подрыв безопасности и стабильности королевства, в частности, против жизненно важных объектов и объектов в сфере безопасности.

Злоумышленники, которые ранее присягнули на верность главарю ИГ, были заняты подготовкой терактов, определением целей и получением информации для изготовления взрывчатых веществ.

Операция по задержанию сторонников ИГ проводились сотрудниками Центрального бюро судебных расследований (ЦБСР) Марокко. Оно было создано в марте 2015 года для борьбы с различными видами преступности и угрозами терроризма. Бюро подчиняется Главному управлению территориального контроля - одной из ключевых спецслужб королевства. В настоящее время государством именно на ЦБСР возложены основные задачи по отражению угроз со стороны экстремистов и террористов.