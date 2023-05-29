Бывший премьер-министр Молдавии обвинил действующие власти в установлении цензуры

Так Ион Кику прокомментировал инициативу президента Майю Санду о создании центра информационного противодействия "Патриот"

КИШИНЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику обвинил президента республики Майю Санду и правящую Партию действия и солидарности в установлении цензуры под предлогом борьбы с дезинформацией.

"Выступить за два дня до приезда в Кишинев нескольких десятков лидеров демократических государств и объявить всем, что официально вводит цензуру - это уже верх бесчувствия. Надеюсь, сегодня высокие гости не упустят возможность узнать об инициативе хозяина", - прокомментировал он в понедельник в Telegram-канале инициативу Санду о создании центра информационного противодействия "Патриот". Кику считает, что если участники саммита не отреагируют на этот шаг молдавских властей, то их можно подозревать в соучастии.

Саммит Европейского политического сообщества состоится 1-2 июня, его участники - представители около 40 европейских стран - соберутся на расположенной недалеко от Кишинева винодельне. Ранее Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. В стране были запрещены шесть оппозиционных телеканалов, арестованы десятки людей, выступающих против политики правительства, уголовные дела заведены в отношении лидеров оппозиции.

Оппозиция обвиняет Санду и правящую партию в узурпации власти, для чего использован установленный режим чрезвычайного положения. В стране с лета прошлого года проходят акции протеста, участники которых обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и резким падением уровня жизни. В прошлом году уровень инфляции в Молдавии превысил 30%, тарифы на газ выросли в семь раз, электроэнергия подорожала втрое.