29 мая, 15:31

Глава МИД Индии призвал Британию обеспечить безопасность дипмиссий его страны

В марте группа протестующих ворвалась на территорию индийского посольства в Лондоне и сорвала со здания национальный флаг

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая. /ТАСС/. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в понедельник попросил прибывшего с визитом в Нью-Дели госминистра Великобритании по делам стран Южной и Центральной Азии, ООН и Содружества лорда Тарика Ахмада обеспечить безопасность дипломатических миссий Индии. Обращение Джайшанкара прозвучало через два месяца после акции сторонников сикхизма против дипломатического представительства Индии в Лондоне.

"Сегодня в Нью-Дели встретился с лордом, госминистром Великобритании Тариком Ахмадом. <...> Подчеркнул обязательство обеспечивать безопасность наших дипломатических миссий и предотвращать неправильное использование демократических свобод", - написал глава МИД Индии в Twitter.

Джайшанкар также отметил, что стороны обсудили широкий спектр вопросов - от соглашения о свободной торговли и Южной Азии до Индо-Тихоокеанского региона и Группы двадцати (G20).

В марте группа протестующих ворвалась на территорию индийского посольства в Лондоне и сорвала со здания национальный флаг. Акцию против индийского дипломатического представительства в Лондоне организовали сторонники создания Халистана - независимого сикхского государства на территории  штата Пенджаб, большинство населения которого составляют сикхи. Нью-Дели тогда потребовал от Лондона предпринять немедленные шаги для выявления, ареста и судебного преследования причастных к инциденту.

Антииндийские выступления некоторых представителей сикхской общины начались в Великобритании после того, как индийская полиция начала активные действия против прохалистанской группировки "Варис Панджаб Де" ("Наследники Пенджаба"), десятки ее сторонников в Индии были арестованы. 

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