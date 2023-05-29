Гражданин Белоруссии получил шесть лет колонии за незаконный ввоз из РФ военной продукции

В прокуратуре не уточнили, к какому виду вооружения относится продукция

МИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Суд в Минске приговорил обвиняемого в незаконном ввозе из Российской Федерации в Белоруссию продукции военного назначения к шести годам лишения свободы. Об этом сообщила в понедельник Генеральная прокуратура Белоруссии.

"С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Центрального района Минска постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст. 333-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет со штрафом в размере 14,8 тыс. белорусских рублей (около $5,1 тыс.)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый в августе 2022 года на своем автомобиле перевез предметы вооружения через государственную границу Белоруссии с территории Российской Федерации. В прокуратуре не уточнили, к какому виду вооружения относится продукция, фигурирующая в уголовном деле.

В ведомстве добавили, что в ходе судебного следствия обвиняемый признал вину в полном объеме. Он показал, что как индивидуальный предприниматель занимался реализацией продукции двойного назначения, а ранее на протяжении длительного времени проходил службу в вооруженных силах, в связи с чем обладал знаниями в сфере вооружения.