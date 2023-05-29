Источник: экс-министра финансов Ливана Джихада Азура выдвинут кандидатом в президенты

Депутаты парламента Ливана 19 января в ходе голосования, которое проводилось в 11-й раз, не смогли избрать президента республики

БЕЙРУТ, 29 мая. /ТАСС/. Лидеры ведущих христианских партий Ливана и оппозиционных сил достигли согласия по новой кандидатуре на пост президента республики перед выборами, которые могут состояться в парламенте в начале июня. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС источник в руководстве партии "Ливанские силы" (ЛС).

"Поддержку большинства христианских депутатов и оппозиции получил Джихад Азур - директор филиала Международного валютного фонда на Ближнем Востоке и в Средней Азии, занимавший пост министра финансов республики в 2005-2008 годах", - отметил собеседник. По его информации, в ближайшие 48 часов экс-министр будет официально выдвинут кандидатом на пост главы государства.

"За Азура готовы проголосовать 19 депутатов от партии "Ливанские силы", 15 - от Свободного патриотического движения [СПД], по четыре - от блоков "Катаиб" и "Таджаддуд", а также как минимум шесть человек из фракции реформаторов, - указал источник. - Таким образом, Азур обретет 48 голосов, но для победы ему необходима поддержка 65 из 128 законодателей".

По сведениям собеседника, пока не определили своей позиции шесть армянских депутатов, а альянс центристов "Демократическая встреча" (11 голосов), который возглавляет Прогрессивно-социалистическая партия, заявил, что проголосует за Азура "в том случае, если он не будет кандидатом конфронтации".

19 января депутаты парламента Ливана в ходе голосования, которое проводилось в 11-й раз, не смогли избрать президента республики. Высший государственный пост остается вакантным с 31 октября прошлого года после того, как генерал Мишель Аун по окончании шестилетних полномочий покинул президентский дворец Баабда.

Первый тур выборов нового главы республики состоялся 29 сентября, затем депутаты собирались еще на десять заседаний, но в ходе голосования так и не выявился победитель. Как сообщил спикер Набих Берри, он проведет новое заседание парламента, "когда появятся претенденты, способные собрать большое количество голосов".

Позиция патриарха

Предстоящее выдвижение бывшего министра финансов кандидатом в президенты приветствовал патриарх Антиохии и всего Леванта Бишара Райи, он является главой маронитской церкви, к которой принадлежит большинство местных христиан. "Мы довольно этой новостью и надеемся, что новый глава государства будет избран в ближайшие сроки", - заявил он в интервью каналу Télé Lumière.

Патриарх маронитов прибыл в понедельник в Ватикан, где состоится его аудиенция у папы Римского Франциска, а во вторник он будет принят в Елисейском дворце президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Тема выборов президента Ливана и необходимости скорейшего преодоления политического вакуума будет основной на предстоящих переговорах.

В свою очередь Джихад Азур провел в Бейруте встречи с лидерами ЛС и СПД Самиром Джааджаа и Джебраном Басилем, которые заверили его в своей поддержке. На встрече со спикером Берри он рассказал о своем плане по выводу ливанской экономики из затяжного кризиса. Экс-министр намерен посетить на этой неделе Катар и Саудовскую Аравию - двух региональных игроков, имеющих сильное влияние в Ливане.

Кандидат шиитов

Соперником Азура выступает председатель христианской партии "Аль-Марада" Сулейман Тони Франжье, который входит в руководство "Коалиции 8 марта", ориентирующейся на Дамаск. Этот политик неоднократно входил в коалиционные правительства в 1990-х годах и занимал пост министра внутренних дел в 2004-2005 гг., он опирается на поддержку шиитских партий "Амаль" и "Хезболлах". Экс-министр считается личным другом сирийского лидера Башара Асада, его дед Сулейман Франжье (1910-1992) был президентом Ливана в 1970-1976 годах.

6 марта лидер "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла, который выступает союзником спикера Берри, предложил выдвинуть Франжье-младшего в качестве консенсусной фигуры на пост главы государства. По его словам, "Ливан нуждается в президенте, который не будет бояться США и их угроз".

Согласно конфессиональному устройству Ливана, пост премьер-министра принадлежит мусульманам-суннитам, спикера парламента - мусульманам-шиитам, а президент республики избирается из общины христиан-маронитов.