Шольц в ходе телефонного разговора с Эрдоганом пригласил его в Берлин

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что канцлер "подчеркнул тесные связи между Германией и Турцией, не в последнюю очередь в качестве общих союзников в рамках НАТО"

БЕРЛИН, 29 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц провел в понедельник телефонный разговор с переизбранным президентом Турции Реджеп​​​​​ом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых пригласил турецкого лидера посетить Берлин. Об этом журналистам сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Канцлер ФРГ сегодня провел телефонный разговор с переизбранным президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и поздравил его с победой на выборах", - отметил Хебештрайт. При этом он добавил, что Шольц "подчеркнул тесные связи между Германией и Турцией, не в последнюю очередь в качестве общих союзников в рамках НАТО". "Оба [лидера] согласились подойти к сотрудничеству между правительствами двух стран с новой силой и заранее согласовать общие направления деятельности", - указал представитель правительства ФРГ. Он также констатировал, что лидеры намерены взаимодействовать с целью урегулирования ситуации в Восточном Средиземноморье, работать над решениями, которые в настоящее время принимаются в НАТО, а также над отношениями Турции с Европейским союзом.

"С этой целью канцлер Германии пригласил переизбранного президента совершить визит в Берлин", - резюмировал Хебештрайт.

28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов. Высший избирательный совет страны признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана. По итогам обработки 99,43% бюллетеней он получил 52,14% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 47,86%.