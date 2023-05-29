29 мая, 16:11
Столкновения в Судане

Армия и спецназ Судана подпишут соглашение о продлении перемирия еще на пять дней

Как сообщил телеканал Asharq, стороны проводят переговоры в городе Джидда

КАИР, 29 мая. /ТАСС/. Армия и силы быстрого реагирования (спецназа) Судана в ближайшие часы подпишут соглашение о продлении гуманитарного перемирия еще на пять дней. Об этом сообщает в понедельник со ссылкой на источник телеканал Asharq.

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По его данным, представители сторон конфликта проводят переговоры по вопросу продления режима прекращения огня в городе Джидда, где была достигнута договоренность о текущей семидневной гуманитарной паузе. Срок действия режима прекращения огня истекает в 21:45 по местному времени (22:45 мск).

Телеканал Al-Jazeera, ссылаясь на источник в вооруженных силах, сообщает, что основным условием армии на переговорах является "вывод сил спецназа из жилых домов и больниц". 

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