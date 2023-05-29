29 мая, 16:17
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку сообщили о пресечении фортификационных работ в Карабахе

По данным Минобороны Азербайджана, фортификационные сооружения пытались установить под предлогом сельскохозяйственных работ

БАКУ, 29 мая. /ТАСС/. Министерство обороны Азербайджана в понедельник заявило, что военнослужащие республики пресекли фортификационные работы, которые в Карабахе проводили "армянские вооруженные формирования".

"29 мая члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, попытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии, расположенных в Агдамском и Ходжавендском районах, а также на шушинском, лачинском и кельбаджарском направлениях, под предлогом сельскохозяйственных работ", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что инженерные работы прекращены после "неотложных мер", принятых азербайджанской стороной. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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