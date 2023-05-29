29 мая, 16:35
Военная операция на Украине

Боррель полагает, что Россия не пойдет на переговоры по Украине, если не победит

Глава внешнеполитической службы ЕС заявил, что "без оптимизма" смотрит на украинский конфликт

БРЮССЕЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель "без оптимизма" смотрит на ситуацию на Украине и считает, что Россия не будет вести переговоры, пока не победит в конфликте. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, выступая на экспертном форуме в Барселоне, трансляцию которого вела внешнеполитическая служба ЕС.

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Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Я вижу явное намерение России выиграть войну. Россия не пойдет на переговоры, если не победит", - заявил он.

"Я без оптимизма ожидаю развития конфликта этим летом", - продолжил он. Из этого главный европейский дипломат сделал вывод, что ЕС "должен продолжать наращивать военную поддержку" Киева.

Ранее Боррель заявлял в Брюсселе, что, занимаясь координацией военной помощи Украине со стороны ЕС, он чувствует себя не главой дипломатии, а "министром обороны Евросоюза". 

Теги:
УкраинаРоссияБоррель, ЖозепВоенная операция на Украине
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