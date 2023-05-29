Боррель полагает, что Россия не пойдет на переговоры по Украине, если не победит

Глава внешнеполитической службы ЕС заявил, что "без оптимизма" смотрит на украинский конфликт

БРЮССЕЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель "без оптимизма" смотрит на ситуацию на Украине и считает, что Россия не будет вести переговоры, пока не победит в конфликте. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, выступая на экспертном форуме в Барселоне, трансляцию которого вела внешнеполитическая служба ЕС.

"Я вижу явное намерение России выиграть войну. Россия не пойдет на переговоры, если не победит", - заявил он.

"Я без оптимизма ожидаю развития конфликта этим летом", - продолжил он. Из этого главный европейский дипломат сделал вывод, что ЕС "должен продолжать наращивать военную поддержку" Киева.

Ранее Боррель заявлял в Брюсселе, что, занимаясь координацией военной помощи Украине со стороны ЕС, он чувствует себя не главой дипломатии, а "министром обороны Евросоюза".