29 мая, 16:41,
обновлено 29 мая, 17:00

Польша с 1 июня запретит движение через свою границу грузовиков России и Белоруссии

Соответствующее распоряжение правительства республики вступило в силу

ТАСС, 29 мая. Министерство внутренних дел и администрации Польши с 1 июня закроет движение через польско-белорусскую границу зарегистрированных в России и Белоруссии грузовиков с товарами. Об этом свидетельствует опубликованное в понедельник распоряжение правительства.

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"С полуночи 1 июня (четверг) будет приостановлено до особого распоряжения движение товаров через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации", - указано в тексте документа.

Постановление уже опубликовано в "Официальном вестнике" и вступило в силу. 

Теги:
БелоруссияРоссияПольша
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