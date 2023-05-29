Президент Бразилии выступил за присоединение Венесуэлы к БРИКС

Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что в организации рассмотрят официальный запрос Каракаса, в случае его поступления

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 мая. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в понедельник, что выступает за присоединение Венесуэлы к объединению БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

"Есть много предложений относительно стран, которые хотят присоединиться к БРИКС. Мы обсудим это, и если будет официальный запрос, то мы его рассмотрим и примем решение. Если вас интересует мое мнение, то я за", - сказал бразильский лидер в ходе пресс-конференции с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Венесуэльский лидер в свою очередь заявил, что его страна хотела бы присоединиться к "пятерке", и отметил, что объединение "стало магнитом, притягивающим страны, которые хотят другого мироустройства". "Если нас спросят, хочет ли Венесуэла когда-нибудь стать частью БРИКС, - да, мы хотим стать скромной частью БРИКС и идти в ногу с меняющимся мироустройством", - добавил Мадуро.