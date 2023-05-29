МВД РФ объявило в розыск Грэма, Киев переносит День Победы. Ситуация вокруг Украины

МВД России объявило в розыск сенатора США Линдси Грэма, в отношении которого днем ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний. Американский законодатель счел это "знаком почета".

Верховная рада Украины проголосовала за перенос Дня Победы на 8 мая. Украинские законодатели сочли, что таким образом их страна "присоединилась к демократическому миру".

ТАСС собрал главное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Войска РФ ударом высокоточного оружия уничтожили объекты на аэродромах Вооруженных сил Украины (ВСУ), поразив командные пункты, авиатехнику и хранилища с вооружением и боеприпасами, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Всего, по его словам, за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены 87 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 124 районах.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили три ракеты Storm Shadow, 13 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сбили 14 беспилотников ВСУ, продолжил Конашенков. Он отметил также, что за сутки ВС РФ пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Харьковской области и ЛНР, а также на всех направлениях уничтожили до 425 бойцов ВСУ.

Иностранные наемники

С начала специальной военной операции на Украине погибли 16 американских ветеранов военной службы, написала газета The Washington Post. По ее данным, всего с февраля 2022 года более 20 тыс. американцев выразили желание принять участие в боевых действиях против РФ в зоне СВО. Как утверждает издание, иностранным наемникам обещают от $500 до $3 500 в месяц.

Ранее пресс-служба СК РФ сообщила, что более 2 тыс. наемников из 71 страны принимают участие в боевых действиях против российской армии в зоне СВО.

Русофобия Грэма

МВД России объявило в розыск сенатора Грэма, в отношении которого накануне Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний.

В понедельник Грэм написал в Twitter, что его "приверженность Украине вызвала гнев" у властей РФ, поэтому он считает ордер на арест "знаком почета". Сенатор заверил, что продолжит "поддерживать свободу Украины", а также пообещал подчиниться юрисдикции Международного уголовного суда, если то же самое сделает РФ, и предложил "увидеться в Гааге".

Ранее украинская сторона опубликовала видеоролик, на котором запечатлено, как Грэм на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что смерти русских в ходе конфликта на Украине - это "лучшая из инвестиций" Вашингтона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова "позором для США", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобный тезис об убийстве русских "уже давно закреплен в США". Позже агентство Reuters, ознакомившееся с полной записью встречи, сообщило, что высказывания американского сенатора могли быть вырваны из контекста. В МИД РФ назвали эти заявлениями нелепыми и позорными оправданиями.

Гарантии безопасности

Страны Группы семи (G7) тайно ведут работу над "гарантиями безопасности", которые предложат Киеву в случае урегулирования конфликта, сообщила газета La Repubblica со ссылкой на источники. По их данным, речь идет об "оборонном механизме" для Украины. Отмечается, что "семерка" поддерживает проведение саммита, посвященного урегулированию по предложенной Зеленским "формуле мира". Однако по сведениям источников, США и ЕС оказывают давление на украинского лидера, чтобы он смягчил текст формулировок, сделав его более "приемлемым для стран Глобального Юга".

Согласно информации издания, в качестве политической гарантии Киеву могут предоставить возможность начать переговоры о вступлении в ЕС. По данным источников, США хотят, чтобы конфликт на Украине закончился как можно скорее. Иначе он может стать помехой для главы американской администрации Джо Байдена, который вместе с бывшим американским лидером Дональдом Трампом будет принимать участие в президентских выборах в США в ноябре следующего года.

При этом правительства Франции, Германии и Италии не знают, как долго еще они смогут рассчитывать на поддержку избирателей в своем взаимодействии с Киевом, так как у поддерживающих Украину стран заканчиваются политические, финансовые и военные ресурсы, отмечает газета.

Перенос Дня Победы

Верховная рада Украины на заседании проголосовала за перенос Дня Победы на 8 мая, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). За принятие документа проголосовали 317 депутатов при 226 минимально необходимых.

Гончаренко отметил, что "в европейских государствах победа над нацизмом ежегодно отмечается 8 мая, в день капитуляции нацистской Германии, чествованием памяти павших во Второй мировой войне, поэтому Украина присоединяется к демократическому миру".

Ранее День Победы над нацизмом во Второй мировой войне отмечался на Украине 9 мая и был государственным праздником. Он заменил День Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. 8 мая отмечался День памяти и примирения. Эти изменения Верховная рада утвердила в 2015 году в рамках реализации политики так называемой декоммунизации.

Санкции на 50 лет

Верховная рада утвердила решение о введении Киевом санкций против Ирана на 50 лет, сообщил депутат Ярослав Железняк, отметив, что за это проголосовали 328 депутатов.

Санкции предусматривают полный запрет торговых операций с Ираном, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок гражданами Ирана через территорию Украины, отказ Киева от исполнения экономических и финансовых обязательств по отношению к иранским гражданам, также вводится запрет на передачу им технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, на Украине не будут обслуживаться электронные платежи граждан Ирана.