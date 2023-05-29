Вучич выступит со срочным обращением к нации в связи с обострением в Косове

Выступление президента Сербии запланировали на 21:00 мск

БЕЛГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич обратится со срочным посланием к гражданам республики в понедельник вечером. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы главы государства.

"В связи с ситуацией в Косове и Метохии, президент Республики Сербия Александар Вучич обратится к общественности сегодня, 29 мая 2023 года, в 20:00 (21:00 мск)", - отмечается в документе.

Директор клинического центра в Косовска-Митровице Златан Элек заявил ранее, что более 50 человек обратились за медицинской помощью с травмами от светошумовых гранат, резиновых пуль и огнестрельного оружия после столкновений протестующих сербов с представителями Международных сил безопасности под эгидой НАТО (KFOR) на севере Косова и Метохии.

В понедельник, как сообщило издание "Вечерне новости", сотрудники KFOR атаковали сербов, протестовавших с утра перед административным зданием в муниципалитете Звечан в Автономном крае Косово и Метохия. По информации газеты, сербы проводили мирную акцию протеста перед зданием администрации, которое 26 мая заняли представители приштинской специальной полиции. В понедельник в муниципалитет прибыли сотрудники KFOR. Издание указывает, что натовцы просили людей отойти от здания, после чего вице-председатель партии "Сербский список" Игорь Симич попросил протестующих сесть на землю с поднятыми руками, чтобы показать, что они не вооружены, и протест носит мирный характер. Затем KFOR затащили Симича внутрь своего кордона. После этого в толпу было брошено свыше 30 светошумовых гранат и распылен слезоточивый газ, со стороны представителей приштинской полиции была слышна стрельба.

Обострение на севере края

В понедельник сотрудники KFOR заблокировали гражданам подходы к зданиям городских администраций Звечана, Лепосавича, Зубин-Потока и Косовска-Митровицы. Согласно заявлению Совета национальной безопасности Сербии, распространенному по итогам внеочередного заседания 27 мая, международные силы безопасности под эгидой НАТО вопреки своим обязательствам проигнорировали агрессию со стороны косовских силовиков в сербских муниципалитетах и не предотвратили попытки самопровозглашенных властей в Приштине взять под контроль здания муниципалитетов.

Президент Сербии Александар Вучич обратился 26 мая к представителям Североатлантического альянса с призывом о срочном принятии мер для прекращения насильственных действий над сербами в Косове. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подчеркнул в понедельник, что армия Сербии приведена в повышенную боевую готовность в связи с ситуацией в Косове и Метохии и готова выполнить любое задание, которое ей даст Вучич.

Ситуация в Косове и Метохии

Обстановка в четырех сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась в пятницу из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, несмотря на сопротивление местных жителей. Сообщалось о сиренах, перебоях в работе мобильной связи, а также применении со стороны полиции Косова светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные СМИ также сообщали о поджоге полицейского автомобиля в муниципалитете Звечан и прибытии на место событий колонны бронетехники. В ответ на действия самопровозглашенных косовских властей Белград привел ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности и перебросил армейские подразделения к административной границе с краем.

Приштина настаивает на вступлении в должности глав муниципалитетов, избранных по итогам голосования, бойкотированного сербским большинством на севере Косова и Метохии. Выборы в органы самоуправления в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Северна-Митровица прошли 23 апреля. Их бойкотировали представители "Сербского списка", который представляет интересы сербов в крае, из-за невыполнения Приштиной ее обязательств. В результате явка составила 3,47%. Правом голоса воспользовались 1 566 албанцев и 13 сербов из 45 095 избирателей.