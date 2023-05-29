МИД Италии сообщил, что в Косове пострадали более 40 военных миссии НАТО

Глава ведомства Антонио Таяни отметил, что из общего числа пострадавших 11 человек являются итальянскими военнослужащими

РИМ, 29 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии и вице-премьер Антонио Таяни сообщил, что 11 итальянских военнослужащих из числа сотрудников Международных сил безопасности под эгидой НАТО (KFOR) пострадали в беспорядках в непризнанном Косове.

В опубликованном в понедельник в Twitter заявлении Таяни выразил солидарность военными из KFOR, пострадавшим "во время столкновений с сербскими манифестантами и косовской полицией". "Среди них 11 итальянцев, состояние троих достаточно серьезное, но их жизни ничего не угрожает", - написал министр. Всего итальянские СМИ сообщают о 41 раненом из числа военнослужащих миссии.

Ранее газета "Вечерне новости" сообщила, что представители международных сил НАТО атаковали сербов, проводивших мирную акцию протеста перед административным зданием в муниципалитете Звечан в Автономном крае Косово и Метохия. Сотрудники KFOR заблокировали гражданам подходы к зданиям городских администраций Звечана, Лепосавича, Зубин-Потока и Косовска-Митровицы. Согласно заявлению Совета национальной безопасности Сербии, распространенному по итогам внеочередного заседания 27 мая, международные силы безопасности под эгидой НАТО вопреки своим обязательствам проигнорировали агрессию со стороны косовских силовиков в сербских муниципалитетах и не предотвратили попытки самопровозглашенных властей в Приштине взять под контроль здания муниципалитетов.

Ситуация в четырех сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась в пятницу из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, несмотря на сопротивление местных жителей. Сообщалось о сиренах, перебоях в работе мобильной связи, а также применении со стороны полиции Косова светошумовых гранат и слезоточивого газа.

Приштина настаивает на вступлении в должности глав муниципалитетов, избранных по итогам голосования, бойкотированного сербским большинством на севере Косова и Метохии. Выборы в органы самоуправления в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепсавич и Северна-Митровица прошли 23 апреля. Их бойкотировали представители "Сербского списка", который представляет интересы сербов в крае, из-за невыполнения Приштиной ее обязательств. В результате явка составила 3,47%. Правом голоса воспользовались 1 566 албанцев и 13 сербов из 45 095 избирателей.