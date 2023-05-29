На саммит Европейского политического сообщества в Молдавию приедут лидеры 44 стран

Министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску сообщил, что некоторые приглашенные "пока не подтвердили своего участия". Среди них он назвал президента Украины Владимира Зеленского

КИШИНЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Главы государств и правительств 44 стран подтвердили свое участие в предстоящем в Молдавии 1-2 июня саммите Европейского политического сообщества. Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала "Молдова-1" министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску.

"На данный момент 44 главы государств и правительств подтвердили свое участие в саммите Европейского политического сообщества", - сказал Попеску, уточнив, что некоторые приглашенные "пока не подтвердили своего участия". Среди них он назвал президента Украины Владимира Зеленского, пояснив, что решение о его приезде планируется принять после начала саммита.

По словам Попеску, участники встретятся на пленарном заседании, после чего разделятся на рабочие группы для обсуждения вопросов европейской безопасности. Также запланированы двусторонние встречи. Глава МИД отметил, что руководство республики планирует выступить с инициативами. "Мы готовим несколько важных заявлений, конкретных инициатив, все это будет объявлено на саммите или на его полях", - пояснил он.

В Молдавии первые два дня июня объявлены выходными, приняты повышенные меры безопасности. Запрещены полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве республики, в котором подразделения противовоздушной обороны Великобритании, Румынии, США и Франции проводят учения "Воздушный бастион" с целью обеспечить безопасность гостей. Саммит пройдет в винодельческом комплексе "Мими" в Новоаненском районе. Как заявила президент Молдавии Майя Санду, основные расходы на организацию форума придутся на государственный бюджет, часть затрат покроет Совет ЕС.

Европейское политическое сообщество создано Евросоюзом по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Эта платформа предназначена для политической координации действий европейских стран на всем континенте и более тесного диалога с партнерами за пределами ЕС, в том числе с Украиной и Молдавией. Его первый саммит прошел в октябре 2022 года.