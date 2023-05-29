Боррель заявил об очень низкой обороноспособности Европы

Глава внешнеполитической службы ЕС призвал "вести переговоры и разработать новую систему европейской безопасности" после окончания конфликта на Украине

МАДРИД, 29 мая. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель считает Европу очень богатым континентом со слабой обороноспособностью. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, выступая на экспертном форуме в Барселоне.

Дипломат выразил сожаление, что из-за системы принятия решений в ЕС потребовалось слишком много времени, "чтобы сделать то, что явно нужно было сделать", как, например, поставка танков Киеву. По версии Борреля, то же самое происходит с истребителями F-16. "Пока мы их не дали [Киеву], но дадим", - приводит его слова агентство Europa Press.

"Все предпочитают пушкам сливочное масло, но иногда, если у вас нет пушек, у вас нет масла, - сказал он. - Мы являемся очень богатым континентом с очень низкой обороноспособностью". Глава дипломатии ЕС также призвал "вести переговоры и разработать новую систему европейской безопасности" после окончания конфликта на Украине.

Он добавил, что не является оптимистом в отношении того, "что произойдет на Украине этим летом". Боррель выступил за улучшение координации между европейскими армиями, что при этом не означает создания армии ЕС.

Боррель также утверждал, что в Африке существует "большое антиколониальное возмущение" и что Южная Африка никогда не осудит РФ, которая помогла ей в борьбе с апартеидом. Глава дипломатии ЕС также заверил, что Европа не заинтересована в холодной войне или в расколе мира надвое.