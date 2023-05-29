Мадуро заявил о желании Венесуэлы присоединиться к БРИКС

По словам президента Венесуэлы, объединение "притягивает государства, которые ищут мира и сотрудничества"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник заявил о желании его страны присоединиться к объединению БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

"Если нас спросят, хочет ли Венесуэла когда-нибудь стать частью БРИКС, - да, мы хотим стать скромной частью БРИКС и идти в ногу с меняющимся геополитическим устройством", - сказал боливарианский лидер в ходе совместной пресс-конференции с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

По мнению Мадуро, БРИКС может помочь в становлении южноамериканского единства. Он отметил, что объединение, подобно магниту, "притягивает государства, которые ищут мира и сотрудничества". "Уже более 30 стран направили свои просьбы [о присоединении к БРИКС]", - подытожил глава государства.

Бразильский лидер, в свою очередь, заявил, что он лично поддержал бы заявку на присоединение Венесуэлы к БРИКС.