29 мая, 17:42,
обновлено 29 мая, 18:18
Военная операция на Украине

В двух областях Украины снова объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской и Харьковской областях, а также районах ДНР, находящихся под контролем Киева

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Воздушная тревога снова объявлена вечером в понедельник в областях на востоке Украины.

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Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Сирены звучали в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в районах ДНР, находящихся под контролем украинских властей. Предупреждение действовало более 30 минут.

Ранее в понедельник воздушную тревогу на полчаса уже объявляли в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.

В новость были внесены изменения (21:16 мск) — добавлена информация об отмене воздушной тревоги. 

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