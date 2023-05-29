Путин поздравил по телефону Эрдогана с победой на президентских выборах

Президенты России и Турции договорились о дальнейшем развитии отношений между двумя странами

СТАМБУЛ, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил в понедельник по телефону турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на новый срок и обсудил с ним двусторонние и региональные вопросы. Об этом сообщила администрация турецкого президента по итогам состоявшегося разговора.

"Президент России Владимир Путин поздравил по телефону президента [Реджепа] Тайипа Эрдогана с переизбранием на президентский пост, выразив надежду, что итоги состоявшихся выборов пойдут во благо турецкому народу. Оба лидера договорились о дальнейшем развитии отношений между РФ и Турцией и в региональных вопросах", - говорится в собщении.

В Кремле подтвердили беседу Путина и Эрдогана. "Владимир Путин тепло поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность главы государства, подчеркнув его большой вклад в развитие российско-турецких отношений в конструктивном и взаимовыгодном ключе", - говорится в сообщении.

В ходе беседы президенты РФ и Турции также отметили, что "поддержка, выраженная турецким народом своему лидеру, открывает дополнительные перспективы для расширения практического двустороннего сотрудничества на различных направлениях".

"Поблагодарив за поздравления, президент Турецкой Республики, в свою очередь, подтвердил настрой на дальнейшую совместную работу по всей актуальной повестке дня. Условлено о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В Кремле добавили, что Эрдоган в ответ поблагодарил за поздравления и подтвердил настрой на дальнейшую совместную работу по всей актуальной повестке дня. "Условлено о продолжении личных контактов", - заключается в сообщении.

Переизбрание Эрдогана

28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов. Высший избирательный совет (ЦИК) страны признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана. По итогам обработки 99,43% бюллетеней он получил 52,14% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 47,86%.

Президент РФ ранее также направил Эрдогану поздравительную телеграмму по случаю его переизбрания на пост президента Турции. Российский лидер заверил, что Москва высоко ценит личный вклад Эрдогана в упрочение дружественных российско-турецких отношений, и подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.

Эрдоган - один из самых частых собеседников Путина среди мировых лидеров. Только за этот год (и до нынешней беседы), согласно сообщениям Кремля, они провели шесть телефонных разговоров. Последние очные переговоры состоялись в октябре прошлого года на полях саммитов в Астане, а по видеосвязи президенты в предыдущий раз беседовали 27 апреля во время церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую".