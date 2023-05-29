Байден пригрозил Уганде санкциями за принятие закона о борьбе с гомосексуализмом

Президент США поручил Совету национальной безопасности Белого дома оценить последствия этой инициативы для всех составляющих взаимодействия Вашингтона с Кампалой, включая оказание помощи и привлечение инвестиций

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Власти США могут ввести санкции против Уганды и сократить масштабы сотрудничества с этой страной в связи с принятием в ней закона о противодействии гомосексуализму. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, распространенном в понедельник пресс-службой Белого дома.

"Опасность, связанная с этим отступлением от демократии, угрожает всем, кто живет в Уганде, включая сотрудников ведомств США, наших партнеров по реализации [взаимодействия], туристов, членов делового сообщества и других лиц", - полагает президент. Он "поручил Совету национальной безопасности [Белого дома] оценить последствия этого закона для всех составляющих взаимодействия США с Угандой", включая оказание помощи и привлечение инвестиций. "Мы также рассматриваем дополнительные шаги, включая введение санкций и запрет на въезд в США всех, кто связан с серьезными нарушениями прав человека или коррупцией", - добавил Байден.

Президент США назвал принятие закона "трагическим нарушением всеобщих прав человека, что является недостойным народа Уганды и ставит под угрозу важнейший экономический рост в стране". "Я присоединяюсь к людям по всему миру, в том числе ко многим в Уганде, кто призывает к его незамедлительной отмене. Никто не должен жить в постоянном страхе за свою жизнь или подвергаться насилию и дискриминации. Это неправильно", - подчеркнул Байден. По его версии, с момента начала рассмотрения закона "растет число сообщений о насилии и дискриминации" в республике.

Президент полагает, что американские программы "способствовали экономическому росту и производительности сельского хозяйства" в Уганде. По его мнению, это позволило привлечь дополнительные инвестиции в страну и укрепило двусторонние торговые связи. "Правительство США суммарно инвестирует каждый год почти $1 млрд в людей, компании и институты Уганды, вооруженные силы и продвижение нашей общей повестки", - заявил Байден.

Принятие закона в Уганде

Как стало известно в понедельник, президент Уганды Йовери Кагута Мусевени одобрил представленный парламентом новый проект закона о противодействии гомосексуализму, в котором учтены замечания главы государства. Закон предусматривает смертную казнь за однополые сексуальные акты при отягчающих обстоятельствах и 20 лет тюрьмы за пропаганду гомосексуализма. Депутаты учли пожелания главы государства и смягчили требование к гражданам сообщать о любых гомосексуальных отношениях. В окончательной версии закона это требование сохранилось только в случаях вовлечения в подобные отношения детей.

Гомосексуализм был и ранее запрещен в Уганде и карался пожизненным заключением. Позднее эту норму отменили.

Газета Daily Monitor сообщила в понедельник, что после принятия этого закона США аннулировали американскую визу спикера парламента Уганды Аниты Аннет Амонг.