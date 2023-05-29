Глава МИД Украины посетил Нигерию

Дмитрий Кулеба принял участие в инаугурации президента Болы Тинубу

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил столицу Нигерии Абуджу, где присутствовал на церемонии инаугурации президента страны Болы Тинубу, завершив тем самым свое турне по странам Африки. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.

"Дмитрий Кулеба принял участие в инаугурации президента Нигерии Болы Тинубу", - написал Николенко в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

"На инаугурацию слетелась половина Африканского континента. Фактически за визит в одну страну нам удалось пообщаться с рядом других африканских партнеров", - сообщил Николенко, не пояснив, с кем конкретно встретился Кулеба и какие вопросы обсуждал. "Нам удалось лучше понять Африку, а Африке - нас", - утверждает пресс-секретарь украинского МИД.

Сам Кулеба сообщил в Twitter, что он встретился в Абудже с министром иностранных дел Анголы Тете Антониу и обсудил с ним вопросы двустороннего сотрудничества в области торговли и продовольственной безопасности.

В ходе поездки по Африке Кулеба также посетил Марокко, Мозамбик, Руанду и Эфиопию.