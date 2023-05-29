Молния
29 мая, 18:28

Вучич: сербы в Косове не должны вступать в конфликт с силами НАТО

Сербы в Косове не должны вступать в конфликт с силами НАТО - Вучич.

Новость дополняется 

Теги:
СербияВучич, Александар
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