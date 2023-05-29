МИД ФРГ осудил столкновения на севере непризнанного Косова

В ведомстве призвали к деэскалации ситуации

БЕРЛИН, 29 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Германии решительно осудило столкновения на севере самопровозглашенного Косова, призвало к деэскалации ситуации. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ведомства.

"Мы самым решительным образом осуждаем неприемлемые столкновения с применением насилия на севере Косова, произошедшие сегодня днем, в результате которых были ранены десятки сотрудников KFOR и несколько гражданских лиц", - отметили в МИД. "Наши мысли с пострадавшими, которым мы желаем скорейшего выздоровления", - добавили в министерстве. "Мы призываем к немедленному прекращению любого насилия и любых действий, повышающих напряженность. Сейчас срочно нужна деэскалация", - подчеркнули в ведомстве.

Вместе с тем МИД ФРГ призвал Сербию и непризнанное Косово незамедлительно начать переговоры для урегулирования ситуации на севере края. "Мы призываем Косово и Сербию без дальнейших проволочек начать переговоры с этой целью [деэскалации ситуации] и продолжить работу по реализации cоглашения о нормализации, достигнутого в феврале и марте, в том числе для [cоздания] Сообщества сербских муниципалитетов", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Германии. "Мы полностью поддерживаем специального представителя Евросоюза по Западным Балканам Мирослава Лайчака в его усилиях по снижению напряженности", - резюмировали в МИД ФРГ.

В понедельник сотрудники Международной миссии под эгидой НАТО в Косове (KFOR) заблокировали гражданам подходы к зданиям городских администраций Звечана, Лепосавича, Зубин-Потока и Косовска-Митровицы. Согласно заявлению Совета национальной безопасности Сербии, распространенному по итогам внеочередного заседания 27 мая, международные силы безопасности под эгидой НАТО вопреки своим обязательствам проигнорировали агрессию со стороны косовских силовиков в сербских муниципалитетах и не предотвратили попытки самопровозглашенных властей в Приштине взять под контроль здания муниципалитетов.

В свою очередь в KFOR сообщили, что около 25 бойцов многонационального контингента ранены в ходе сдерживания протестующих в муниципалитете Звечан. Отмечается, что при противодействии наиболее агрессивно настроенным протестующим служащие итальянского и венгерского контингента миссии подверглись нападениям и получили переломы и ожоги. Им была оказана медицинская помощь, в настоящее время они находятся под наблюдением врачей.

Ситуация на севере края

Ситуация в четырех сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась в пятницу из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, несмотря на сопротивление местных жителей. Сообщалось о звучащих в городах сиренах, перебоях в работе мобильной связи, а также применении со стороны полиции Косова светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные СМИ также сообщали о поджоге полицейского автомобиля в муниципалитете Звечан и прибытии на место событий колонны бронетехники. В ответ на действия самопровозглашенных косовских властей Белград привел ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности и перебросил армейские подразделения к административной границе с краем.

Приштина настаивает на вступлении в должности глав муниципалитетов, избранных по итогам голосования, бойкотированного сербским большинством на севере Косова и Метохии. Выборы в органы самоуправления в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Северна-Митровица прошли 23 апреля. Их бойкотировали представители "Сербского списка", который представляет интересы сербов в крае, из-за невыполнения Приштиной ее обязательств. В результате явка составила 3,47%. Правом голоса воспользовались 1 566 албанцев и 13 сербов из 45 095 избирателей.