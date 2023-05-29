МИД Армении считает, что высказывания Алиева могут помешать установлению мира

В ведомстве заявили, что президент Азербайджана бросает вызов всему мировому сообществу, угрожая оккупировать суверенные территории Армении

ЕРЕВАН, 29 мая. /ТАСС/. Воинственные высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева могут свести на нет усилия Армении и мирового сообщества по установлению мира в регионе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте армянского МИД.

"Призываем международное сообщество обратить внимание на воинственные высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева сделаные 28 мая, которые могут торпедировать усилия Армении и международного сообщества по установлению мира в регионе. Вопреки письменным обязательствам об отказе от применения силы или угрозы ее применения, закрепленным трехстороннем заявлении от 31 октября 2022 года, подписанном в Сочи, Ильхам Алиев вновь грозит Армении силовыми акциями, а населению Нагорного Карабаха - этническими чистками", - заявили в ведомстве.

В заявлении отмечается, что руководство Азербайджана продолжает нарушать как достигнутые ранее договоренности, в том числе положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, так и продолжает попирать основополагающие принципы международного права, свидетельством чего являются слова президента Азербайджана о том, что контролируя Лачинский коридор, Азербайджан прервал связь Нагорного Карабаха и Армении. Более того, в этом же контексте Алиев неприкрыто угрожает этническими чистками, если армяне Нагорного Карабаха "не извлекут уроков", добавили в МИД.

"Признание территориальной целостности не может трактоваться как право проводить этнические чистки армян Нагорного Карабаха. Армения обращает внимание посредников на то обстоятельство, что азербайджанский лидер своими заявлениями готовит почву для очередной агрессии против армян Нагорного Карабаха. Следует отметить, что Алиев не только озвучивает намерения осуществления геноцида в отношении населения Карабаха, но и ставит под сомнение территориальную целостность и независимость Армении", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства Армении.

МИД Армении считает, что президент Алиев бросает вызов всему мировому сообществу, угрожая оккупировать суверенные территории Армении, заявляя, что даже мониторинговая миссия ЕС, расположенная на границе не может остановить Азербайджан.

В заявлении МИД Армении еще раз подчеркивается стремление и непоколебимость Еревана избранном пути установления мира в регионе.